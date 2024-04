Nuovo insediamento a Case Frini. Rsa, servizi commerciali e uffici in un’area acquisita da Conad

Un nuovo insediamento a Case Frini verrà realizzato entro sei anni da Conad che ha acquisito da un privato nel 2021 un’area a ovest dell’abitato contigua a quella del Montefiore, in adiacenza allo svincolo della secante, la rotatoria Cavalluccio Cesena. Il Prg del Comune di Cesena, variante 2000, prevedeva un’area di trasformazione a destinazione prevalentemente polifunzionale.

"Un accordo di programma del 2011 – spiega l’assessora all’Urbanistica Cristina Mazzoni – riguardava l’interramento dell’elettrodotto. Successivamente, ai proponenti iniziali è subentrata Conad acquistando l’area e completando l’iter autorizzativo del piano attuativo già avviato nel 2021. L’intervento riguarderà una superficie calpestabile pari a 45 mila mq. Verrà realizzata una Residenza sanitaria assistenziale, gli usi consentiti erano plurimi: da quello commerciale a strutture socio-sanitarie. Il residenziale non è previsto, non ci saranno alloggi. I proprietari hanno sei anni per completare i lavori dalla sottoscrizione della convenzione firmata la scorsa settimana. Oltre alla Rsa sono previsti esercizi commerciali, uffici, parcheggi, aree verdi e una ciclabile".

Le fasce di mitigazione verde create agiranno sia nei confronti dell’abitato residenziale di Case Frini, che dello svincolo della secante, mentre percorsi ciclabili e pedonali metteranno in comunicazione le frazioni di Case Frini e Sant’ Egidio con il centro Montefiore. Più nello specifico nell’area che verrà urbanizzata ed edificata sono previsti quattro subcomparti. Nel primo è previsto un edificio di tre piani, con al piano terra commercio all’ingrosso e ai due piani superiori un complesso direzionale di 1700 mq per piano.

Nel secondo sono previsti due edifici, uno di tre piani con al piano terra una medio-grande struttura di vendita non alimentare (da 1.500 mq a 2.500 mq) e nei due superiori un complesso direzionale di 2.600 mq per piano. L’altro edificio ospiterà un pubblico esercizio al piano terra ed un esercizio di vicinato, mentre nei piani superiori sarà presente terziario diffuso. Nel terzo subcomparto è prevista una struttura socio-sanitaria di ottomila mq a tre piani, nel quarto verrà ceduta un’area al Comune a titolo gratuito come quota urbanizzata.