Nuovo medico di base. Arriva la dott.ssa Riguzzi: "Ma resta solo un mese"

Nuovi cambiamenti tra i medici di base a Rolo. Il dottor Roberto Villari, in servizio in paese dai primi mesi dell’anno, cessa l’attività a Rolo, con i suoi pazienti che da ottobre sono stati assegnati d’ufficio alla dottoressa Isabella Riguzzi, che però resta un mese, per essere sostituita da un nuovo medico già da novembre.

La dott. Riguzzi riceve su appuntamento (tel. 351-8627057) con attività di ambulatorio lunedì (16-19), martedì (15,30-19), mercoledi (9,30-13,30), giovedì (15,30-19) venerdì (9,30-13,30). Chi necessita di altro medico di base può scegliere tra quelli disponibili nel distretto attraverso gli sportelli Saub di Correggio, fascicolo elettronico o piattaforma Secure Forms.

A Rolo, intanto, monta il malcontento per le frequenti sostituzioni dei medici di base. Emerge pure come il dottor Villari sarebbe rimasto a Rolo, ma questa scelta sarebbe stata resa vana dalla scadenza del contratto con l’Ausl. Il costante cambiamento di medici non trova d’accordo molti pazienti rolesi. Pure sui social in questi giorni il problema ha destato parecchi commenti, con diversi cittadini che giudicano "insostenibile" questa situazione.