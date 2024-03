Nuovo stabilimento Ivas: "Il ’cappotto’ ora è a km 0"

Taglio del nastro per il gruppo Ivas, leader nella produzione di finiture edilizie e sistemi per l’efficientamento energetico, che ha inaugurato ieri il nuovo stabilimento 4.0 di isolanti in EPS riciclato a San Mauro Pascoli, sancendo così la nascita della prima Green Building Valley italiana. Presenti il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia. Con circa 5 milioni di mq di Sistemi a Cappotto prodotti e distribuiti nel 2023 e circa 17 milioni di mq negli ultimi 5 anni, Ivas è il più grande player di questo settore in Italia. Ora diventa il primo e unico produttore in Italia a proporre Sistemi di Isolamento a Cappotto interamente autoprodotti a km 0.

I Sistemi a Cappotto Ivas consentono ogni anno di ridurre le emissioni di Co2 prodotte dagli involucri edilizi in Italia di circa 115 milioni di kg. Con questo investimento, di circa 8 milioni di euro, l’area produttiva del Gruppo viene incrementata di 10.000 mq, per un totale di 80.000 e sette stabilimenti produttivi con 190 dipendenti. I Pannelli isolanti in EPS riciclato sono prodotti con il 98% di aria attraverso un ciclo produttivo virtuoso e sostenibile. "Oggi completiamo un percorso iniziato 45 anni fa quando Ivas fu tra le prime aziende a introdurre i Sistemi a Cappotto sul mercato italiano – ha detto il presidente e ad del gruppo, Vincenzo Colonna –. Ora siamo in grado di svolgere un ruolo da protagonista in una delle più importanti sfide che si giocheranno in Europa nei prossimi anni: il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e dei consumi energetici".

"Grazie ai nostri Sistemi a Cappotto e facciata ventilata, tutti prodotti a San Mauro Pascoli, ogni anno vengono abbattuti in Italia circa 115 milioni di kg di Co2 – ha aggiunto Filippo Colonna, Amministratore Delegato e direttore marketing –. Un Sistema a Cappotto consente inoltre di ridurre i consumi energetici delle abitazioni fino a circa il 45% nei condomini e fino a circa il 33% nelle case singole, confermandosi come la tecnologia migliore per raggiungere gli obiettivi delle direttive europee. Nel 2023 abbiamo fatturato 110 milioni".

Ermanno Pasolini