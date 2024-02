Oggi al cinema Rex ’Povere creature’ di Yorgos Lanthimos

Questa sera alle 21, il Cinema Rex allestito nella sala "Alberto Rognoni" del Palazzo del turismo "Primo Grassi" di Cesenatico, propone la proiezione della pellicola "Povere Creature!", un film diretto da Yorgos Lanthimos, con protagonisti gli attori Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael; la pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1992 scritto da Alasdair Gray.

I biglietti d’ingresso costano 7 euro (5 per gli under 14 e gli over 60). Il film sarà proiettato anche domani, sabato, sempre alle 21, e domenica in doppia visione, nel pomeriggio alle 17 e la sera alle 21. Le proiezioni proseguiranno nei giorni successivi, alternando i successi di oggi ai grandi classici.