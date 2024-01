Oggi il Romagna Rfc arriva al giro di boa

Il Romagna Rfc oggi alle 14.30 tornerà sul campo di casa dello stadio del rugby di Cesena per la partita con l’Unione Rugby San Benedetto, con cui si completa il girone di andata del torneo di serie B. I Galletti arrivano al giro di boa sicuri del primo posto grazie alla vittoria col Gubbio di domenica scorsa, che ha permesso di confermare il +8 sul Bologna e il +10 sulla coppia Modena-Colorno: per mantenere il primato ai romagnoli servirà un’altra prova di spessore, in vista di un girone di ritorno che si preannuncia serrato nella lotta per i primi posti.

L’ultima avversaria da scoprire è l’Unione San Benedetto che guida il gruppo di metà classifica con 28 punti e un bottino di 5 vittorie. L’ingresso è libero.

La squadra femminile che milita in serie A affronterà invece in trasferta Puma Bisenzio, prima in classifica con 15 punti, davanti alla coppia Romagna-Riviera, entrambe a quota 9.