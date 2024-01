Oggi la squadra torna in campo a Villa Silvia. Dopo la pausa del primo gennaio, faro sui sardi

Giusto il tempo del brindisi ed ecco che si torna coi tacchetti ai piedi.

La squadra di mister Domenico Toscano si è concessa l’ultimo giorno di relax di queste vacanze nella giornata di ieri (dopo aver lavorato regolarmente a Villa Silvia anche il 31 dicembre) e da oggi tornerà a sudare al Centro Rognoni alzando i giri del motore in vista dell’ormai imminente ripresa del torneo, che è appunto in programma domenica all’Orogel Stadium Dino Manuzzi contro l’Olbia, in quella che sarà la prima giornata del girone di ritorno.

In questo momento dunque nei pensieri del Cavalluccio ci sono due compagini sarde: la prima - e ben più agguerrita - è la Torres, che continua a tallonare i bianconeri impedendo loro di dormire sonni (relativamente) tranquilli nel cammino verso la promozione. La seconda è l’Olbia, l’unica che ha lasciato a secco i romagnoli. Ci si rivede in campo domenica. Magari affondare gli avversari di turno potrebbe essere di buon auspicio anche in relazione ai secondi.