Oggi pomeriggio alle 17 l’assemblea dell’Anpi aperta alla cittadinanza

La sezione di Cesenatico dell’Anpi, l’Associazione nazionale dei partigiani italiani, si riunisce in assemblea oggi pomeriggio alle 17, nella sala convegni del Museo della Marineria. Per il tradizionale appuntamento annuale, l’Anpi in una nota invita gli iscritti ed i simpatizzanti a partecipare. Inoltre chi vorrà rinnovare la tessera per il 2024 potrà farlo. All’ordine del giorno ci sono il bilancio 2023, le attività del 2024, le proposte del presidente provinciale Miro Gori dell’Anpi di Forlì-Cesena e la proposta di intitolare la sezione di Cesenatico a Tinin Mantegazza. L’assemblea di sabato è aperta a tutta la cittadinanza.