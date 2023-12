Oggi riprendono gli allenamenti

Oggi pomeriggio la squadra di mister Domenico Toscano tornerà in campo per riprendere gli allenamenti in vista del primo match del girone di ritorno, in programma il 7 gennaio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi contro l’Olbia, l’unica che fin qui ha saputo battere il Cavalluccio.

Sul fronte del mercato, detto che in casa bianconera non si pensa certo a rivoluzionare un gruppo sta andando alla grande, da registrare che da Palermo continuano a filtrare voci su un interessamento per l’attaccante Nicola Valente.