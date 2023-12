Oggi ultimo giorno del Conad City. Che giovedì aprirà una nuova sede

Taglio del nastro giovedì mattina 7 dicembre, alle 9, per l’inaugurazione della nuova sede Conad (Consorzio Nazionale Dettaglianti) di San Piero in Bagno. Il colosso della distribuzione di alimentari e di beni di largo consumo dismette la vecchia sede Conad City di via Battistini 3, ormai da vari anni con spazi insufficienti, per dare il via all’attività della nuova e più ampia struttura, costruita nell’area ex Consorzio Agrario, e situata al 31 di via Battistini. La vecchia sede cesserà la propria attività al pubblico proprio questa sera, sabato 2, alle 19,30.

Sarà un piccolo cambiamento per le abitudini dei cittadini e degli utenti abituati a frequentare e a fare la spesa al Conad. Tre giorni di assenza per poi ritrovarsi in un luogo più grande, più accogliente, più bello e sicuramente più fornito. Un vantaggio per la città e per tutti i cittadini di San Piero in Bagno.