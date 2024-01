Olocausto e Giornata della Memoria. Due passeggiate nella storia

Sabato 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2024, ‘I percorsi del Savio’ propongono due passeggiate guidate alla scoperta dei luoghi della memoria. Si comincia alle ore 10.30 con ‘La memoria degli ebrei a Cesena’, un tour in centro città con tappa alle nove pietre d’inciampo che portano i cognomi Saralvo, Forti e Jacchia. Sono loro i cittadini ebrei deportati da Cesena tra il 1943 e il 1944 e che poi hanno perso la vita nel campo di concentramento di Auschwitz. Si narreranno non solo le vicende delle donne e degli uomini che, vittime delle leggi razziali e delle persecuzioni nazifasciste, purtroppo non fecero ritorno, ma anche di coloro che riuscirono a trovare scampo. Ci si soffermerà di fronte alle nove pietre d’inciamporealizzate dall’artista tedesco Gunter Demnig. La visita terminerà alle ore 12 in piazza Almerici, dove avrà luogo la cerimonia istituzionale con la posa della corona alla lapide dedicata ai concittadini ebrei deportati negli anni 1943-44.

Un secondo appuntamento è in programma alle ore 15.30 di sabato. ‘I giusti di Cesena: storie di salvezza sulla via del Monte’, una passeggiata della memoria per le vie di Cesena, lungo il percorso degli antichi pellegrini, ricordando alcuni luoghi della memoria cesenate e della vita di Don Odo Contestabile, nominato Giusto fra le Nazioni. Si giungerà fino all’Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte salendo la storica via delle Scalette, fino ai luoghi dove visse per anni il monaco che salvò sei persone ebree dall’Olocausto. Salendo la storica via, che ha condotto per secoli i Cesenati al cospetto della Madonna del Monte, la visita guidata sarà incentrata su alcuni luoghi che furono teatro dei terribili eventi legati ai rastrellamenti del dicembre 1943. Prenotazioni https://emiliaromagnawelcome-giratlantide.trekksoft.com/it (8 euro a persona – gratuito fino a 6 anni compresi). Info 0547 356327.