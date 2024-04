Oltre cento tifosi ieri a Villa Silvia

Un altro abbraccio. Ieri pomeriggio il Cesena Calcio è tornato ad allenarsi al Centro Rognoni di Villa Silvia per preparare la trasferta di domenica 7 aprile contro la Juventus Next Gen. Perché è anche vero che la promozione in B è ormai matematica, ma resta pure il fatto che ci sono ancora quattro gare da giocare, con l’eventuale possibilità di centrare l’ennesimo record stagionale, in questo caso legato i punti in classifica, che in caso di altre 4 vittorie porterebbero l’asticella a quota 98.

Ad ogni modo dopo il grande risultato raggiunto sabato pomeriggio grazie alla vittoria 1-0 sul Pescara, mister Domenico Toscano ha deciso di non lasciare ‘soli’ i suoi atleti, disponendo che l’allenamento di ieri si svolgesse a porte aperte.

La risposta dei tifosi non si è fatta attendere: almeno 150 persone, tra le quali tante famiglie con bambini, hanno varcato i cancelli di Villa Silvia con sciarpe e bandiere, salutando ancora una volta da vicino il gruppo, che prima di iniziare a correre sul campo, si è avvicinato ai sostenitori, ringraziandoli con un lungo applauso.