Omaggio in musica al soldato canadese ’Smokey’ Smith

Giovedì, in occasione dell’80esimo anniversario della campagna d’Italia, condotta dagli Alleati e in vista del 20 ottobre, giorno in cui Cesena celebra la liberazione dall’oppressione nazifascista, arriva la Banda delle cornamuse e tamburi del servizio di Polizia di Edmonton (Canada) che renderà omaggio al soldato canadese Ernest “Smokey” Smith, insignito della Victoria Cross. Alle 11 la banda si muoverà da piazza Almerici procedendo verso piazza del Popolo dove, dalle 11:15, avrà luogo il momento celebrativo che sarà presieduto dal sindaco Enzo Lattuca con studenti e cittadini.