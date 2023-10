Open Day Ausl Romagna per la Giornata della Salute Mentale Open day organizzato dalla Fondazione Onda nell'Ausl Romagna per la Giornata Mondiale della Salute Mentale: visita guidata al Servizio Psichiatrico del Bufalini per conoscere il percorso di cura. Info e prenotazioni su www.bollinorosa.it.