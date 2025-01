Open night e stage mattutini all’istituto ’Leonardo da Vinci’

L’Istituto di istruzione superiore "Leonardo da Vinci" di Cesenatico che comprende il liceo scientifico "Enzo Ferrari" (scientifico tradizionale, scienze umane e scienze applicate), e l’Istituto tecnico economico "Giovanni Agnelli", accoglie i ragazzi di terza media ed i loro genitori, per gli open night e gli stage mattutini, allo scopo di illustrare gli indirizzi di studio.

Il primo open night è in calendario oggi; per l’Ite Agnelli che ha sede in viale Carducci dove c’è piazza Marconi, è previsto un turno unico dalle 18.30 alle 20, mentre per il Liceo Ferrari situato in viale Dei Mille all’altezza del Parco di Levante, ci sarà l’apertura dalle 19 alle 20.30. Gli orari sono volutamente sfalsati per consentire a mamme e papa’ di vedere entrambe le scuole.

Per prenotare le visite occorre compilare un modulo che è disponibile sul sito internet del "Leonardo da Vinci". Per quanto riguarda gli stage mattutini, che consentono ai ragazzi di terza media di vivere una giornata alle superiori, all’Ite Agnelli si terranno martedì 14 gennaio dalle 8.15 a mezzogiorno e giovedì 16 gennaio sempre dalle 8.15 a mezzogiorno, con lezioni di discipline di indirizzo sino alle 10, laboratorio dalle 10 alle 11 e un forum con gli studenti dalle 11 a mezzogiorno.

Al Liceo Ferrari gli stage mattutini si terranno mercoledì 15 e venerdì 17 gennaio, dalle 8 a mezzogiorno, con le medesime modalità, quindi lezioni, laboratori e incontri con i liceali. Anche per quanto concerne gli stage, per prenotare i genitori devono compilare un modulo. g.m.