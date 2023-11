La Coop. Sociale Cad ricerca operatore socio sanitario da impiegare nel servizio di assistenza domiciliare di base nella zona di Cesena e comuni limitrofi. Indispensabile essere automunitie. Si valutano prioritariamente candidati in possesso della qualifica di Oss, ma anche candidatie non qualificatie purché con esperienza specifica in ambito assistenziale rivolto ad anziani eo disabili. Lavoro part-time.