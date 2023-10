Ospedale, ecco il progetto di ampliamento

Davanti a una sala convegni gremita del Palazzo del turismo ’Primo Grassi’, in un consiglio comunale straordinario e aperto sul tema della sanità, è stato presentato il progetto di ampliamento dell’ospedale ’Ginesio Marconi’. All’incontro hanno partecipato il sindaco Matteo Gozzoli, la giunta, i consiglieri comunali, Tiziano Carradori, direttore generale di Ausl Romagna insieme a Francesco Sintoni direttore del Distretto Sanitario del Rubicone, con una nutrita partecipazione delle associazioni di categoria e dei sindacati.

Il progetto prevede la riorganizzazione di alcuni servizi e la costruzione di un nuovo edificio, adiacente a quello esistente, dove troveranno collocazione un ospedale di comunità da 20 posti letto, l’area dei servizi pediatrici, i servizi sociali, i servizi socio sanitari per l’accesso alle prestazioni collegate all’area della non autosufficienza, quindi per minori, anziani e disabili; oltre ai servizi per la salute mentale e la neuropsichiatria infantile.

Complessivamente sono previsti investimenti per 9 milioni di euro finanziati con fondi Pnrr. A Cesenatico nascerà la Cot, Centrale operativa territoriale, come nuovo strumento che terrà insieme le varie professionalità (medici, infermieri, assistenti sociali), che avrà un unico punto di accesso per tutti i servizi. Inoltre sarà investito oltre un milione di euro per la nuova Tac che garantirà maggiori servizi radiologici che si affiancano all’ecografo e al radiografo, e il potenziamento dei servizi e degli ambulatori specialistici, compresa la terapia antalgica, ad oggi non presente.

In merito alla sfera della riabilitazione, è in programma la realizzazione di nuova palestra con utilizzo integrato della strumentazione robotica. Gli attuali 14 posti letto del reparto di Medicina saranno convertiti in posti letto di riabilitazione estensive che si aggiungeranno ai 20 già presenti di riabilitazione intensiva e ai 20 di lungodegenza. Il Punto di primo intervento del ’Marconi’ sarà trasformato in Cau, il Centro di assistenza urgenza, che sarà aperto sempre, 24 ore su 24, con medico ed infermieri. Per il periodo estivo è previsto un raddoppio del personale e rimane confermata l’automedica 24 ore su 24, garantendo un presidio 118.

Al Cau saranno destinati i codici bianchi e verdi, mentre al Pronto soccorso del ’Bufalini’ di Cesena andranno i codici gialli e rossi, evitando che i cittadini si presentino all’ospedale di Cesena facendo code di ore per problemi che non sono emergenze. Nella nuova Casa della Comunità si sposteranno gli attuali servizi di largo San Giacomo (pediatria di comunità, psicologia di comunità e neuropsichiatria infantile), e ci sarà anche il Puass, il Punto unico di accesso socio sanitario, dove saranno presenti gli assistenti sociali. Sono previsti inoltre 20 posti letto di Osco, per pazienti dimessi da ospedali o dal domicilio, su segnalazione dei medici di Medicina generale.

Il sindaco Matteo Gozzoli ed il consigliere comunale Mauro Palazzi, seguono questo progetto da tre anni: "L’ampliamento e il riordino dell’ospedale di Cesenatico è il frutto di una proficua collaborazione con l’Ausl Romagna. La riorganizzazione consentirà di dare risposte alla popolazione di Cesenatico. Il progressivo invecchiamento, la prevalenza di malattie croniche e le difficoltà crescenti delle famiglie a farsene carico, richiedono servizi che lavorino in modo integrato, e siano più vicini e accessibili a chi ha bisogno. La Medicina riabilitativa sarà un centro a livello regionale".