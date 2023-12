Ottanta persone senza dimora aiutate nel 2023

Avvocato di strada Cesena nel corso del 2023 ha incontrato 80 persone senza dimora. Notevole l’impegno degli avvocati di strada, che hanno svolto con dedizione e continuità la propria attività di tutela legale delle persone senza dimora. Da gennaio ad oggi le volontarie e i volontari hanno ricevuto gli utenti due volte al mese, presso la Caritas Diocesana (via Don Minzoni, 25), registrando 95 appuntamenti con circa 80 persone che hanno richiesto una consulenza. Le pratiche giudiziali seguite sono 19 e riguardano problematiche di diritto penale, civile, immigrazione e lavoro. "Il lavoro svolto dalle volontarie e dai volontari – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – garantisce a queste donne e questi uomini che non hanno una propria casa e spesso in carico ai nostri servizi una consulenza legale gratuita e dunque un’assistenza completa".