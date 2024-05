Papa Giovanni, oggi e domani l’assemblea

Oggi e domani a Cesena si terrà l’assemblea internazionale della Comunità Papa Giovanni XXIII. L’appuntamento è alla fiera dove sono attese migliaia di persone provenienti dai 42 paesi del mondo in cui l’associazione è presente. Oggi pomeriggio alle 18 si terrà la Messa che sarà celebrata dal vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. "Siamo emozionati perché finalmente, dopo la pandemia e l’alluvione dello scorso anno in Romagna che ha colpito tante nostre strutture, torniamo all’usuale raduno della Papa Giovanni in cui famiglie, case famiglia, comunità terapeutiche e tutte le realtà del popolo di don Benzi si incontreranno. Tra pochi mesi poi inizieranno le celebrazioni per il centenario della nascita del nostro fondatore, il Servo di Dio don Oreste Benzi" spiega Matteo Fadda (nella foto), presidente della Papa Giovanni.