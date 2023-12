Parcheggi, fino al 31 gennaio ci sarà un’ora gratis sulle strisce blu

Fino al 31 gennaio a Cesenatico i residenti e i turisti potranno parcheggiare gratis un’ora nelle strisce blu. In occasione delle festività di fine anno e inizio 2024, viene confermata questa opportunità. Il Comune e Atr proseguono un’iniziativa sperimentata con successo negli anni passati e che ha l’obiettivo di favorire l’afflusso di visitatori e clienti delle attività economiche in occasione delle feste.

Per il sesto anno la modalità di applicazione è la medesima: l’automobilista una volta posteggiato nel parcheggio con le strisce blu, si deve recare al parcometro e premendo il pulsante verde riceverà un tagliando per la prima ora di sosta gratuita; volendo, aggiungendo altre monete, potrà aumentare il periodo di sosta a pagamento. Non è necessario l’uso del disco orario, va tutto in automatico.

Prendere un caffè, sorseggiare un aperitivo, fare compere e visite, sarà ancor più bello con la sosta gratuita, divenuta una piacevole abitudine negli ultimi anni, che purtroppo coincidono anche con una crisi generalizzata del commercio, che va sostenuto per non perdere le vetrine accese che sono importanti per una città, a maggior ragione se vive di turismo come appunto Cesenatico.

Un’iniziativa come questa ha anche il merito di incentivare soste più lunghe nelle principali zone commerciali della città. Agli automobilisti è raccomandato di esporre sempre e ben in vista il tagliando sul cruscotto della propria auto e che, come per gli anni scorsi, la medesima offerta è valida anche sulle app MooneyGo, TelepassPay EasyPark e Dropticket. Chiunque potrà utilizzare le applicazioni tramite smartphone e iPhone per usufruire della prima ora di sosta gratuita.

g.m.