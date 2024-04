Parcheggi in zona centro. Aperti 38 nuovi stalli nell’area di via Coltelli

Ben 38 parcheggi in più e nuovi al servizio del centro storico di San Piero in Bagno, attivi da ieri. Il Sindaco ha aperto ufficialmente i nuovi parcheggi realizzati in Via Coltelli a San Piero, ove il parcheggio già esistente è stato ampliato di 22 nuovi posti, con i quali l’area di sosta arriva a fornire complessivamente 46 stalli e 4 posti per motorini, che sono utilizzabili gratuitamente.

Insieme ai nuovi parcheggi realizzati in ampliamento al parcheggio “dell’Orto di Fedelino”, ove sono stati creati 16 nuovi posti auto, già utilizzabili a pagamento, il centro storico di San Piero può contare su ulteriori e nuovi 38 parcheggi.

I lavori sono stati eseguiti dalle ditte Super Asfalti S.r.l. di Roncofreddo e Moretti Tino Costruzioni di Balze di Verghereto, con una procedura gestita dal Settore Lavori Pubblici del Comune in collaborazione con l’Unione Valle Savio.