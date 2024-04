Parcheggio nell’area ex Nuit. Domani scade il bando di gestione

Domani scade il bando per la concessione dei parcheggi per i turisti nell’area dell’ex Nuit. Si tratta di un bando rivolto alle imprese turistiche, le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e sociali, le onlus che intendano utilizzare l’area per la promozione e lo sviluppo del turismo. Il terreno verrà utilizzato per la sosta di autoveicoli riservata alle strutture alberghiere e alla loro clientela. Quest’area sarà utilizzata a partire dal 15 aprile e dovrà rimanere aperta al pubblico per almeno 5 mesi all’anno. L’affidamento della gestione avrà una durata di 3 anni e il canone minimo è di 25mila euro all’anno. Per partecipare le società o le associazioni devono inviare una pec al Comune entro lunedì mattina. Il giorno successivo, martedì 9 aprile, scade invece l’altro bando per la concessione di aree destinate a parcheggi, rivolto alle cooperative sociali, che possono partecipare per candidarsi alla gestione di tre zone che sono l’area retrostante il piazzale della Rocca adiacente la Statale Adriatica destinata ai camper, una parte dell’area ex Nuit in viale Carducci e una parte dell’area ex Kamikaze in viale Dei Mille per le autovetture. L’affidamento della gestione di tutti e tre gli spazi avrà anche in questo caso una durata di 3 anni ed il canone minimo è di 3mila euro all’anno. Le aree saranno utilizzate dal 15 aprile al 31 dicembre, con possibilità di prolungamento per l’area camper fino secondo weekend di gennaio dell’anno successivo, limitatamente ai weekend e alle festività. In ogni caso le aree dovranno rimanere aperte al pubblico per almeno 5 mesi all’anno.

g.m.