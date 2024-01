Parco nazionale, due borse di studio per il master sulle aree protette

Due borse di studio per il Master universitario "Capitale naturale e aree protette. Pianificazione, progettazione, gestione", per laureati del territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si tratta di un master di secondo livello, di un percorso di studio post-laurea di alta formazione, organizzato dal Dipartimento di Pianificazione design e tecnologia dell’architettura dal titolo "Capitale naturale e aree protette, Pianificazione, progettazione, gestione" dell’Università degli Studi "La Sapienza "di Roma. Il master è promosso assieme ad AIDAIP (Associazione Italiana direttori e funzionari delle aree protette), col patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del ministero della Cultura e con il partenariato di associazioni ambientaliste e di varie aree protette, tra cui il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Il Parco Nazionale, di cui fa parte anche il territorio di Bagno di Romagna, ha pubblicato un bando per due borse di studio a copertura totale dei suoi costi, rivolto ai residenti nei territori dei Comuni del Parco stesso e, in subordine, delle tre province (Arezzo, Firenze, Forlì-Cesena) su cui ricade. Il bando del Parco Nazionale, come quello del master, scade il 15 gennaio 2024. Per poter essere ammessi si dovrà essere risultati idonei alle selezioni predisposte dall’Ateneo relativamente al master e risiedere in uno dei Comuni del Parco Nazionale.

