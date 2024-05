Parco per Fabio, festa di Primavera del Pd. Giochi di una volta per i bambini

Domani al Parco per Fabio è in programma la ‘Festa di Primavera’, giunta quest’anno alla 27° edizione, promossa dal Circolo Oltresavio del Partito Democratico: un pomeriggio di festa, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 circa, rivolto a tutti i bambini e le bambine del quartiere Oltresavio e della città. In programma i giochi di una volta: dalla caccia al tesoro a squadre alla gimkana in bicicletta, dal gioco del ruba-bandiera ai castelli gonfiabili dell’Arci, dal trenino del Parco per Fabio allo spettacolo dei ballerini della scuola di ballo di Settecrociari. La partecipazione è gratuita, basta iscriversi direttamente sul posto: in regalo medaglie e coppe per tutti, oltre alla merenda e gelati offerti da Conad Oltresavio.