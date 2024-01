Parolo e il suo libro ’Quando giochi’: "La mia esperienza nero su bianco"

È tornato in Romagna un vecchio amico del Cesena, un giocatore che ha fatto la storia del Cavalluccio negli anni dal 2009 al 2012 per poi partire per una straordinaria carriera a Parma, Lazio e Nazionale.

Marco Parolo (foto) dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è diventato valente opinionista a Dazn, gestisce col padre una scuola calcio e Gallarate e nei ritagli di tempo ha scritto un libro dal titolo ”Quando giochi”, in collaborazione con un altro volto noto già giornalista Sky, Marco Cattaneo, presentato giovedì sera al ristorante Cerina durante la conviviale del Panathlon Cesena con oltre 130 presenti. Condotta da Lorenzo Minotti la serata è volata via fra aneddoti e simpatici siparietti della coppia di autori, sottoposti alle domande di giornalisti e presenti.

"Nel libro ho cercato di descrivere gli stati d’animo che mi hanno accompagnato sin da quando ero piccolo – commenta Parolo – quando affrontavo delusioni e sconfitte. Mi hanno fatto crescere e voglio insegnare ai bimbi a non mollare mai, a cercare di coronare i propri sogni, senza fermarsi di fronte alle difficoltà nello sport. Un dono per aiutare i ragazzi a vivere a fondo i valori dello sport di squadra, un compagno nell’educazione all’autostima e al fair play dentro e fuori dal campo di gioco". Gli fa eco Cattaneo: "Questo club, che conosco perché 5 anni fa accompagnai Costacurta, ha gli stessi valori che descriviamo nel libro e in particolare passione e divertimento". Alla serata ha partecipato anche Alberto Zaccheroni ed è stata presentata una nuova socia, Katia Pollarini.

Daniele Zandoli