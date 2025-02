Pascuzzi:: "Il parcheggio è superfluo"

Simone Pascuzzi, consigliere comunale di San Mauro Pascoli e capogruppo di San Mauro Futura interviene per appoggiare la posizione del coordinatore di Forza Italia, Cristian Scagnelli, riguardante il parcheggio scambiatore. Dice Simone Pascuzzi: "Il parcheggio scambiatore di San Mauro Mare è un’opera priva di visione strategica. Già durante la precedente amministrazione Garbuglia avevo sollevato forti dubbi sulla sua realizzazione. L’ampliamento dei posti auto nella frazione mare è indubbiamente necessario, ma ciò che ho sempre contestato è stata la scelta della posizione. Situato a ridosso dell’uscita della Statale Adriatica, con un numero limitato di stalli, il parcheggio risulta inefficace rispetto alle reali esigenze della comunità. I bandi di gestione prevedevano che il concessionario garantisse non solo un servizio di navetta e bike sharing, ma anche infrastrutture come pensiline per l’ombreggiatura delle auto in sosta, oltre al pagamento di un canone di utilizzo. Tuttavia, la mancanza di attrattività economica e l’assenza di una reale pianificazione hanno portato a bandi deserti e al fallimento dell’intero progetto. In sostanza, si tratta dell’ennesima opera pubblica necessaria ma realizzata con superficialità. In consiglio comunale questa proposta era stata bocciata con forza quando fu presentata dal gruppo San Mauro Futura tramite mozione. Il nostro obiettivo era collocare l’area camper in prossimità di Villa Torlonia, per creare un flusso turistico capace di generare economia e rafforzare il brand turistico del territorio. Invece, si è scelto di realizzarla a 200 metri da un supermercato, un’area che poco ha a che fare con il turismo e la valorizzazione del patrimonio locale. A confermare il destino incerto di questo parcheggio vi è anche il nuovo sviluppo dell’area commerciale adiacente, che includerà ampie aree verdi e ulteriori parcheggi, rendendo il parcheggio scambiatore ancora più superfluo. Ritengo urgente una revisione complessiva della strategia sulla mobilità e sui parcheggi a San Mauro Mare, affinché gli investimenti pubblici siano realmente mirati e utili alla comunità.

Ermanno Pasolini