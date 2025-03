Pascuzzi: "Via Rio Salto I degradata e pericolosa"

Simone Pascuzzi, consigliere comunale di San Mauro Pascoli e capogruppo di San Mauro Futura, centrodestra, interviene sul piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’incontro, guidato da Leris Fantini, esperto della materia a livello regionale, ha permesso di raccogliere dati e opinioni dei cittadini sulla qualità dell’accessibilità urbana. Dice Simone Pascuzzi: "Dall’analisi dei questionari compilati dai cittadini, è emerso un quadro chiaro sulle criticità della mobilità e dell’accessibilità nel territorio comunale. Tra i temi più sentiti, spicca la situazione di Via Rio Salto I, una delle arterie più trafficate del paese e al contempo una delle più pericolose. Via Rio Salto I non è solo una strada, ma una via di collegamento essenziale tra lo storico rione Alberazzo, il centro di San Mauro Pascoli e la vicina Savignano sul Rubicone. La sua importanza storica e urbanistica è evidente, ma oggi versa in condizioni di degrado che mettono a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti". "Non possiamo limitarci a un semplice intervento di asfaltatura, come spesso accade. Serve una vera rigenerazione urbana, con la realizzazione di una pista ciclabile sicura e protetta, un marciapiede accessibile, parcheggi adeguati e un piano di illuminazione efficiente. Solo così Via Rio Salto I potrà diventare un vero biglietto da visita per chi entra in paese".