Passeggiata ecologica: un grande successo

Lo sport e il movimento a braccetto con la tutela ambientale si sono rivelati un connubio vincente. A dimostrarlo sono i numeri della prima edizione di Cesena Plogging, l’evento organizzato dall’Atletica Endas Cesena, nel corso del quale ognuno degli oltre 200 partecipanti alla ‘passeggiata ecologica’ ha raccolto più di un chilo di rifiuti, contribuendo così a liberare il territorio cittadino da un totale di 251 chilogrammi di scarti che invece di essere regolarmente differenziati, erano stati abbandonati tra strade e spazi verdi.

L’evento, svoltosi lo scorso fine settimana, ha visto anche il supporto di Wellness Foundation, Avis, Saviors Rugby, Women in run, Polisportiva San Vittore, Gruppo Podistico Endas e altre realtà sociali e imprenditoriali cesenati.

Alle 14.30 i volontari dello staff organizzativo hanno iniziato a distribuire guanti e sacchi per la raccolta del pattume sotto il loggiato del Comune e il sindaco Enzo Lattuca ha dato il via alla manifestazione. Dalla piazza principale della città i partecipanti si sono sparpagliati per strade e aree verdi cittadine fino a raggiungere, poco più di due ore dopo, il campo di atletica in cui si sono tenuti un piccolo ristoro e la pesatura del materiale raccolto che è poi stato inviato allo smaltimento da parte di Formula Servizi.

Se domenica mattina la città si è svegliata più pulita, il merito va attribuito all’intraprendenza di Andrea Ermini che ha ideato l’evento: "A Cesena moltissimi cittadini sono impegnati nel volontariato sociale o sportivo – spiega il dirigente biancoverde –. L’obiettivo era quello di coinvolgere quante più’ associazioni possibili in un’iniziativa che potesse mettere in rete questo altruismo".

"Volevamo unire il nostro sport a qualcosa di positivo per lo spazio in cui viviamo, qualcosa che coinvolgesse tutti e che potesse essere praticato da tutti: il plogging è stato una scelta naturale – spiega –. Tantissimi cesenati hanno risposto al nostro invito, anche l’intero consiglio comunale, e questo ci fa sperare che a questa prima edizione possano seguirne tante altre".

Pure la presidente endassina Barbara Valdifiori ha espresso il suo entusiasmo per l’ottima riuscita della manifestazione: "Non abbiamo soltanto contribuito a rendere migliore la nostra città, abbiamo dato anche un piccolo contributo all’educazione civica, soprattutto dei più piccoli. I tantissimi bambini che hanno partecipato sono rimasti colpiti soprattutto dalla grande quantità di mozziconi di sigaretta che hanno trovato per strada. Speriamo che la loro consapevolezza possa spingere i loro genitori a essere più attenti".

Luca Ravaglia