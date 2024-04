Passi e parole di vino. Domenica il grande evento

Ultimi preparativi per “Passi e parole di vino”, nuovo evento enogastronomico targato Percorsi del Savio, in programma per domenica 7 aprile. Uno straordinario connubio tra degustazioni in azienda, trekking, masterclass, assaggi della tradizionale pagnotta locale, musica e animazioni. Si potranno visitare, a piedi o in bicicletta, le prestigiose cantine di produzione mercatesi, segnalate sulla mappa creata per l’occasione.

Cantina Braschi, Tenuta Casali, Castello Montesasso, Tenuta Santa Lucia, Podere Vertaglia e Villa Zappi saranno pronti a raccontare le affascinanti storie che hanno portato alla vinificazione del Famoso, del Sangiovese, dell’Albana e del Trebbiano in questa terra generosa. Dalle 10 alle 17, nel parcheggio della Scuola media in via E. Fermi, sarà attivo il punto d’accoglienza per le degustazioni itineranti con apposito kit e mappa cartacea col percorso delle cantine, dove è previsto anche un ricco programma di eventi tra visite guidate, presentazioni di libri, raccolta di erbe spontanee, musica e pic-nic sui prati.

Ma non è tutto qui, anzi. Presso il palazzo comunale di Mercato Saraceno, alle ore 17:30, si terrà una masterclass di Vitaliano Marchi, sommelier relatore AIS e referente regionale per la guida AIS “Vitae”. La partecipazione alla masterclass, a prenotazione obbligatoria, ha un costo di 25 euro, con biglietto acquistabile online.

Per gli amanti delle escursioni, alle 10:30 sarà possibile effettuare un tour guidato in e-bike che toccherà le cantine del territorio con soste per degustazioni, a pagamento e con prenotazione obbligatoria. Le e-bike si potranno noleggiare presso il parcheggio di via Fermi, prenotando in anticipo online. Al pomeriggio, invece, è prevista un’escursione a piedi (ritrovo ore 14.45) lungo un percorso ad anello tra i colli e i vigneti di Mercato Saraceno. Si potrà percorrere anche un tratto della variante del famoso Cammino di San Vicinio, fino a Monte Sasso. Il ritrovo è alle 14:45, la partecipazione costa 25 euro a persona.

L’antica pieve di Santa Maria Annunziata a Monte Sorbo, meta storica di pellegrini e viandanti, sarà protagonista di una visita guidata, per la rassegna Domeniche di primavera, alle 10, con quota di partecipazione di 10 euro. Saranno inoltre aperte e visitabili per l’occasione la pieve di San Damiano dalle 15:00 alle 17:00 e la chiesa parrocchiale di Santa Maria Nuova dalle 17:00 alle 19:00. Non ultimi, in piazza Mazzini dalle 15 alle 20 saranno presenti stand con prodotti tipici del territorio, mentre al pomeriggio si potrà degustare la famosa Pagnotta di Mercato Saraceno.

In caso di maltempo, l’evento verrà posticipato a domenica 21 aprile. Per tutte le informazioni, l’Ufficio Turistico IAT Cesena – I Percorsi del Savio è aperto dal martedì al sabato (9-13 e 15-18), domenica e festivi (dalle 9 alle 13) – 0547 356327.