"Passo il tempo al telefono tra Tik Tok e Instagram e in quei momenti mi dimentico di tutto e di tutti"

Tra i vari social io passo la maggior parte del tempo a guardare TikTok, dove trovo video di ragazze e ragazzi che ballano. Sono stupende queste ragazze, anzi bellissime e i ragazzi commentano: ‘Sei bellissima, che begli occhi, che bel sorriso!’ oppure le ragazze commentano: ‘Vorrei essere come te, vorrei avere il tuo fisico!’. Instagram, invece, è simile a WhatsApp: le persone che segui ti possono scrivere, chiamare oppure mettere ‘mi piace’ alle storie o ai post che pubblichi, però bisogna fare attenzione perché la persona con cui si entra in contatto potrebbe essere un hacker o un pedofilo nascosto dietro la foto di un ragazzino all’apparenza innocuo. A me piacciono entrambe le piattaforme perché TikTok mette a disposizione anche contenuti molto divertenti, invece su Instagram posso socializzare con molte persone facendoci anche amicizia. Poi però ci sono delle persone che usano i social per fare del male magari pubblicando i tuoi contenuti personali senza il tuo consenso. Una cosa sbagliatissima. Io posso avere il cellulare due volte alla settimana, se va tutto bene e prendo bei voti, e quelle due volte alla settimana le passo a guardare ininterrottamente il telefono e ne sono dipendente nel senso che, quando ho il telefono, è come se non esistessi in casa: in quel momento mi dimentico di tutto e di tutti.

Una alunna della III G di Savignano sul Rubicone