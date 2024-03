’Patto per Cesena’ si presenta: "Più parcheggi e il centro rivive"

É stata presentata ieri mattina nella sede del partito Repubblicano la lista il ‘Patto per Cesena’ che unisce il Pri e Azione, il movimento politico rappresentato da Carlo Calenda. Un sodalizio che si è formato nelle settimane scorse. Trentadue i candidati in lista, 20 uomini e 12 donne. "Patto per Cesena – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – è una lista che si rafforza e porta continuità alla collaborazione che abbiamo iniziato cinque anni fa con il partito repubblicano e che ha prodotto grande soddisfazione. Sono molto grato al partito repubblicano per la lealtà e la collaborazione di questi 5 anni". A capo della lunga lista l’assessore repubblicano Luca Ferrini e la segrataria del partito repubblicano Sara Biguzzi.

"Come Repubblicani e Azione – ha detto la segretaria Biguzzi – ci siamo incontrati alle scorse elezioni e da allora non ci siamo più lasciati. Abbiamo lavorato nel territorio con obiettivi comuni e la nostra idea è di creare una terza via che combatta con la destra e la sinistra. Vogliamo continuare questo percorso iniziato cinque anni fa e continuare ad appoggiare la candidatura di Lattuca".

Il programma, che verrà svelato il 5 aprile, è stato anticipato dall’assessore Ferrini. "Confidiamo nella saggezza che ha dimostrato il nostro sindaco in questi cinque anni – ha ribadito l’assessore repubblicano Luca Ferrini – nel saper tenere insieme le tante anime e le tante derivazioni culturali. Sull’aspetto dei programmi la coalizione ha elaborato un progetto comune. Tra i nostri obiettivi c’è il tema della viabilità e dell’accesso al centro storico che per noi è un tema fondamentale". "Il successo di questa Giunta è quello del parcheggio del Sacro Cuore – ha proseguito Ferrini – ma per i repubblicani non basta. L’idea del nostro partito è di individuare una parte della città dove insistere per poter risolvere il problema del parcheggio. Ci sarà poi un ragionamento sulla pedonalizzazione del centro storico e un piano per poter rilanciare il centro. Altro obiettivo centrale è la sfida della nuova area della stazione, che sarà trasformata in un’area verde, dove ci dovrà essere vita. Un altro sogno che vorremmo realizzare riguarda il tema della sicurezza, che però compete a tanti soggetti perché la gestione delle forze dell’ordine non è solo in capo al sindaco".

Scorrendo la lista dei candidati di ‘Patto per Cesena’ oltre ai due capilista Luca Ferrini e Sara Biguzzi, gli altri candidati sono: il musicista Fausto Abbondanza detto Jader, Andrea Armanni, Mauro Benvenuti, Valentina Boschetti, Alice Cantone, Luca Ceccarelli, Vitaliano Collini, Rita Dell’Amore, Micaela Delvecchio, Graziana De Palma, Marilena De Rosa, Germano Gabanini, Diego Gervaso, Tommaso Guidazzi, Gabriella Guiducci, Marcello Guiduzzi, Oliviero Lucchi, Alessandro Magnani, Giampiero Maldini, Secondo Montalti, Rocco Paone, Luca Pieri, Ivan Piraccini, Natascia Ricci, Fiorenzo Romagnoli, Stefano Ronconi, Daniela Ruscelli, Stefano Sirri, Maria Spinelli (detta Edera), Stefania Turci (detta Pia).

Annamaria Senni