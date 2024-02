Pellegrinaggi e messe dei vescovi. Ecco il calendario della Quaresima

I frati francescani e le suore del Santissimo Crocifisso di Longiano hanno stilato il calendario dei pellegrinaggi dei sei venerdì di Quaresima al santuario, con altrettanti vescovi e la messa che inizierà sempre alle 20.30. Venerdì 16 Andrea Turazzi vescovo di San Marino e Montefeltro per la zona pastorale di Cesenatico, Cervese e Ravennate; venerdì 23 Giovanni Mosciatti vescovo di Imola per la zona pastorale del mare; venerdì 1 marzo Sandro Salvucci arcivescovo di Pesaro, Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado per la zona pastorale di Sarsina e l’Alta Valle del Savio; venerdì 8 Nicolò Anselmi vescovo di Rimini per i fedeli di Savignano sul Rubicone, Roncofreddo, Borghi e Sogliano al Rubicone; il 15 Livio Corazza vescovo di Forlì-Bertinoro per la zona pastorale della Valle del Savio-Dismano; il 31 Douglas Regattieri vescovo di Cesena-Sarsina per le zone pastorali Urbana, Rubicone e Rigossa. Dalle 19.30 saranno disponibili vari sacerdoti per le confessioni. La messa sarà preceduta da un momento di preghiera, alle 20, nel quale si fa memoria della passione di Cristo e delle stigmate di San Francesco.

e. p.