Pensione Bartoli: "Scriverò un libro sulla sua storia"

Una ragazza cresciuta nella pensione di Cesenatico appartenuta ai nonni ed ai genitori, ha deciso di scrivere un libro su questa storica struttura ricettiva. Si chiama Francesca Bartoli e, dopo alcuni anni trascorsi a Milano dove ha lavorato come manager nel settore marketing, ha deciso di tornare a Cesenatico e far rivivere appunto la pensione di famiglia.

Lei praticamente nella Pensione Bartoli ci è nata.

"Si, mio nonno Armando la realizzò negli anni Cinquanta quando mio padre era ancora piccolo, poi la gestione passò a mamma e papà, i quali la gestirono sino al 1993, quando purtroppo venne chiusa".

Che tipo di pensione era?

"La struttura era relativamente piccola, incastonata nell’area del vecchio Squero sull’asta di Ponente del porto canale, in uno dei luoghi più caratteristici del borgo marinaro".

Le pensioni sono note per la conduzione familiare e il rapporto diretto e stretto fra i titolari ed i clienti.

"In effetti era così, c’era un ambiente molto familiare e con alcuni turisti i miei nonni ed i miei genitori sono diventati veri amici, sono stati anni bellissimi".

È incredibile che alla Pensione Bartoli continuino ad arrivare lettere e cartoline.

"Ancora oggi, nonostante siano trascorsi parecchi anni, ci sono persone che vengono a trovarci. Mio padre per anni ha continuato a mantenere rapporti e ad inviare cartoline con gli auguri di Natale a tutte le famiglie di bagnanti che erano ospiti fissi della nostra pensione".

Sono i ricordi di una vita e di un mondo speciale.

"Restano impressi nella mia memoria e mi piacerebbe raccogliere anche quelli di altre persone che sono cresciute in quelle famiglie allargate estive, che hanno contribuito a fare la storia del turismo, oltre a rappresentare dei veri spaccati di vita dal dopoguerra agli anni ’90".

Eppure lei per un periodo ha vissuto un’altra vita.

"Sono stata per diversi anni assunta in un’importante agenzia di comunicazione e marketing a Bologna, dove ho avuto la fortuna di lavorare per clienti importanti nel settore food, come Berberè pizzeria".

Però il cuore era sempre a Cesenatico.

"Negli ultimi anni non ero felice come prima, così ho deciso di tornare nella mia terra, dove ora sono temporary marketing manager freelance".

È tornando a Cesenatico che le è venuta l’idea del libro?

"Esattamente, l’amore per la mia terra mi ha acceso una lampadina e adesso voglio scrivere un libro per raccontare le storie delle vecchie pensioni. Io ho del materiale, tuttavia mi piacerebbe poter fare un appello a chi volesse scrivermi via mail a mail francescabartoli.comunicazione@gmail.com, così da raccogliere le loro storie e qualche foto, da inserire nella pubblicazione che vorrei stampare quest’anno".

Giacomo Mascellani