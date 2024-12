Per Calò sarà una sfida particolare

Sabato 14 dicembre alle 15 va in scena al Manuzzi la gara tra Cesena e Cosenza, valida per la 17esima giornata della Serie B, dove la squadra di Mignani proverà a tornare alla vittoria dopo il pareggio con la Reggiana e le due sconfitte esterne di Bari e Frosinone. Uno degli osservati speciali della partita sarà Giacomo Calò, centrocampista 27enne triestino che i bianconeri hanno acquistato l’estate passata dopo due stagioni proprio nelle fila del Cosenza. Calò, ex prodotto delle giovanili della Sampdoria, approdò dal Benevento al Cosenza nell’estate del 2022: nel primo dei due anni in Calabria totalizzò ben 25 presenze e contribuì alla salvezza della squadra, ottenuta soltanto ai play-out contro il Brescia. L’anno successivo, il 2023/2024, è stato invece nettamente migliore per il centrocampista dal punto di vista delle statistiche, totalizzando 1 gol e 8 assist in 32 partite e consacrandosi come un perno della formazione allenata da Caserta prima e da Viali poi. Il rendimento del triestino ha convinto il Cesena a versare nelle casse cosentine una cifra attorno ai 250mila euro per acquistarlo a titolo definitivo. Centrocampista dalle ottime doti balistiche e specialista dei calci piazzati, Giacomo Calò sta mantenendo costantemente il suo spazio all’interno dello scacchiere di mister Mignani. Schierato titolare sin dalla prima giornata a comporre la diga di centrocampo insieme a Simone Bastoni, ha saltato soltanto la trasferta di Salerno per somma di ammonizioni. Le geometrie e la personalità di Calò sono essenziali per mister Mignani, che può sorridere vedendo anche il grande apporto che il mediano sta dando dal punto di vista degli assist: ben cinque tra Mantova, Sampdoria (2), Cittadella e Frosinone. Non si tratta, tuttavia, dell’unico ex di lusso della gara di sabato. Nella rosa del Cosenza figura infatti anche Michele Camporese, che nella stagione 2013/2014 ha registrato ben 18 presenze in Serie B con la maglia del Cesena di Bisoli promosso, a fine anno, in Serie A.

Giacomo Lippi