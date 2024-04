"Percorsi di-Versi". Il 25 aprile una giornata sulle tracce di Pascoli

"Percorsi di-Versi", esperienze slow nella terra natale di Giovanni Pascoli, è l’iniziativa che accoglie i visitatori alla scoperta di San Mauro Pascoli. Giovedì 25 aprile, Festa della Liberazione, alle 15 ritrovo al Museo Casa Pascoli (via Giovanni Pascoli) poi tutti in cammino tra i ricordi del poeta, per le vie e le campagne di San Mauro, con brevi soste per approfondire la storia del territorio e tappe alla casa natale e a Villa Torlonia.

Durante il percorso sarà visitabile gratuitamente la mostra "In origine era scultura, meditazione silenziosa tra le opere di Paolo Pompei". L’iniziativa è gratuita è durerà circa tre ore. Serve prenotazione tel. 0541 936070, parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it.