Piano Urbanistico (Pug). L’incontro pubblico a Palazzo della Rocca

Sarà Roncofreddo il protagonista del nuovo incontro territoriale aperto ai cittadini che si terrà oggi alle 10 nel Palazzo della Rocca per discutere del nuovo Piano Urbanistico Generale, altrimento detto Pug.

L’incontro, che è stato organizzato dall’Unione Rubicone e Mare, sarà occasione per gli abitanti di Roncofreddo e per tutti gli interessati per confrontarsi sugli scenari futuri del territorio e sarà presentato sia il Quadro conoscitivo del PUMS - Piano urbano della mobilità sostenibile redatto per tutti e nove i Comuni dell’Unione (con il lancio dell’indagine/questionario rivolto alla comunità) sia i Servizi ecosistemici culturali.