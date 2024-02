Piazza Falcone, iniziano i lavori

Nuova pavimentazione in arrivo per piazza Falcone, nel quartiere Cesare a Savignano. Iniziano oggi le operazioni di riqualificazione dell’anello carrabile; per consentire l’intervento, il piazzale sarà chiuso alla sosta e al traffico veicolare. Per sostenere le attività commerciali durante il periodo dei lavori, sarà istituita a partire da oggi stesso una zona di parcheggio in via Flavio Biondo con disco orario a 60 minuti. I lavori dureranno indicativamente due mesi.

"Per attutire l’impatto dell’intervento, abbiamo atteso il termine delle festività natalizie e abbiamo istituto un’area parcheggio in via Flavio Biondo facilitata per gli acquisti – spiegano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessora ai Lavori pubblici Stefania Morara –. Da tempo i cittadini ci chiedevano questo intervento di riqualificazione".

e. p.