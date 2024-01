Piazza Mazzini, primi passi verso la riqualificazione

A San Mauro Pascoli si terrà in Biblioteca comunale martedì alle 20.30 il primo incontro aperto alla cittadinanza del percorso partecipativo che porterà alla riqualificazione di Piazza Mazzini. Un incontro che segue una prima fase riservata al confronto con i commercianti. Obiettivo è il coinvolgimento della comunità nella costruzione di un progetto condiviso che si rispecchierà nei lavori di ristrutturazione della piazza fulcro della comunità di San Mauro Pascoli. Un’occasione per ascoltare la comunità, farne emergere i bisogni e coinvolgerla nella definizione di uno spazio di tutta la collettività, delle sue potenzialità, delle sue destinazioni d’uso. Piazza Mazzini è la piazza centrale del paese, dove affacciano, oltre al Municipio e alla Biblioteca comunale, anche attività e pubblici esercizi che rendono vivo e frequentato questo spazio pubblico da cittadini, utenti, turisti, esercenti e addetti alla logistica e trasporti in maniera assidua e quotidiana. Proprio perché si andrà a intervenire su un luogo altamente frequentato e vissuto, punto nevralgico della città, sede tra l’altro di eventi e momenti istituzionali e collettivi della comunità, è evidente l’importanza dell’ascolto dei cittadini e dei vari stakeholder interessati a contribuire alla progettazione della nuova piazza. Cittadinanza, imprese, associazionismo, associazioni di categoria saranno coinvolte in un percorso partecipato in cui possano emergere le varie istanze e proposte, atte a contribuire al progetto di riqualificazione di Piazza Mazzini e di cui tenere conto in fase di progettazione tecnica. Dal percorso, gestito dagli esperti di Fondazione Piano Strategico di Rimini, partirà la stesura del progetto, affidato allo studio La prima stanza, che porterà ai lavori di ristrutturazione veri e propri che partiranno entro la fine febbraio 2024 e interesseranno pavimentazione, arredi, viabilità, accessibilità, fruizione degli spazi. In programa altri due incontri: giovedì 25 gennaio e mercoledì 7 febbraio alle 20,30 sempre in Biblioteca comunale.

Ermanno Pasolini