Pienone a tavola nella piazzetta di Case Finali

Frutta fresca, bevande per una corretta idratazione, una grande tavolata e tanta voglia di stare insieme. Si è svolto nel piazzale di Case Finali il primo appuntamento della rassegna ‘I martedì a veglia’ (nella foto) proposta e organizzata dal quartiere Fiorenzuola, Comune di Cesena, Servizi Sociali, Centro Risorse Anziani e alcune realtà di volontariato locali. Si tratta di cinque serate all’insegna del divertimento, tra giochi, buon cibo, musica e canti.

‘I martedì a veglia’ sono il frutto di un lavoro di rete che nasce dal quartiere inserendosi pienamente tra le azioni del progetto ‘Affetti speciali’ nato negli anni dalla volontà dell’Azienda USL e dei Comuni dell’Unione Valle del Savio di aiutare la comunità a prendersi cura dei suoi anziani fragili. Con l’arrivo dell’estate, e il relativo avvio di tutte le azioni necessarie a tutela dei cittadini più anziani, il Comune, insieme ad Asp Cesena Valle Savio, ad Adra – Chiesa Avventista, al circolo Acli e alla parrocchia ‘Maria Immacolata’ di Case Finali, ha promosso questa piccola iniziativa che si svilupperà per tutto il mese di luglio nei luoghi aggregativi del quartiere Fiorenzuola.

I prossimi appuntamenti in programma: martedì 8 luglio, dalle 19, apericena e animazione al circolo Acli (via Paradiso, 191); martedì 15 luglio dalle 19, chiacchiere in compagnia e qualche stuzzichino in via Magellano 234; martedì 22 e 29 luglio, dalle 19:30, serate in compagnia presso la parrocchia di Santo Stefano (via Friuli, 153).

Il progetto ‘Affetti Speciali’, coordinato da Asp Cesena Valle Savio, nasce dalla volontà di aiutare la comunità a prendersi cura dei suoi anziani fragili e di sostenerne le domiciliarità. Gli obiettivi principali riguardano il coordinamento della rete dei servizi, delle attività già esistenti e progettazione di nuovi servizi (teleassistenza, telesoccorso, punti di aggregazione).