Pierozzi: "Se non avessi segnato io l’avrebbe fatto Ciofi"

Appena finita la gara che ha dato la certezza della promozione in serie B lo speaker dello stadio ha chiesto a Giuseppe Prestia di dire cosa si sentisse di dire in quel momento a tutto il pubblico che gremiva lo stadio e il difensore urlando: "Abbiamo vinto" ha praticamente dato il via alla festa. In sala stampa il capitano ha aggiunto che vincere è sempre bello, a Cesena poi ancora di più". Poi lo spiega con tutta la sua foga: "Vincere qui è qualcosa di incredibile, siamo felici, super orgogliosi. Grazie e bravi a tutti,mi manca il gol ci provo sempre ma l’importante era vincere lo meritano la città, la società, i calciatori, lo staff tecnico. E’ stata una vittoria di tutti".

Giuseppe Prestia e Luigi Silvestri sono da sempre vicini essendo cugini, si ritrovano vicini adesso nella vittoria, abbracciati nel momento nel quale la gioa si può liberare: "Non si finisce mai di imparare questa è stata una avventura che ha avuto un lieto fine per come è andata nel durante il campionato. Avere vinto a quattro giornate dalla fine è una goduria pazzesca" ha detto Silvestri.

Anche nel momento di massima soddisfazione i due difensori non mollano sia in vista del futuro immediato che di quello più lontano a venire: "Da martedì ricominceremo perchè ci vogliamo prendere tutto. L’obiettivo è rimanere nella storia" parole di Prestia: "Se vogliamo fare come le squadre che salgono e vogliono fare bene in serie B bisogna martellare fino alla fine" ha aggiunto. Salire dalla panchina e segnare il gol che resta nella memoria come quello decisivo è toccato ad Edoardo Pierozzi che prova a descrivere così cpsa ha provato dopo una segnatura già entrata nella storia: "Una volta in vantaggio, speravo solo che la partita finisse il prima possibile. Subito non mi ricordavo nulla poi ho metabolizzato quello che è successo". In un primo momento a tutti sembrava che il gol fosse stato segnato da Ciofi, ma il difensore in prestito dalla Fiorentina chiarisce la dinamica: "Sulla punizione di Donnarumma ero davanti ad Andrea, abbiamo saltato facendo lo stesso movimento. Se non avessi preso la palla io, l’avrebbe deviata lui. Il gruppo in questa stagione trionfale è stato fondamentale e lo sarà fino alla fine".

Roberto Daltri