’Pigotta sospesa’ per i bambini

Anche in questa situazione così difficile per il nostro territorio, le Pigotte di UNICEF stanno viaggiando sulle gambe delle solidarietà grazie a quanti hanno sostenuto e stanno sostenendo la Campagna “Pigotta Sospesa” per arrivare, assieme ai nostri gadget e giochi in legno, alle bambine e bambini, ragazze e ragazzi che prendono parte alle tante attività laboratoriali a loro dedicate, organizzate da associazioni di professionisti del territorio che gratuitamente stanno mettendo a disposizione la loro professionalità. offerta a: Comitato Provinciale UNICEF Forlì-Cesena, IBAN: IT32 R030 6913 2981 0000 0002 047. Causale: “Donazione Pigotta Sospesa - Forlì-Cesena”.