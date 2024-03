Pisseri inviolabile. La porta è da record

Il Cesena con 71 reti realizzate e 17 subite è sia il migliore attacco che la migliore difesa di tutta la serie C. La forza difensiva è testimoniata anche dai 21 ‘clean sheet’ del portiere Matteo Pisseri (33 presenze, sempre titolare e sostituito per infortunio solo nei venti minuti finali a Pontedera da Siano) anche a Lucca decisivo dopo che le sue parate avevano già portato punti evidenti e pesantissimi con Gubbio, Pescara, Perugia, Juventus Next G solo per ricordarne alcune. Il portiere di Parma nella classifica della porta inviolata (21 volte) del girone B è seguito da Marco Bleve della Carrarese (33 presenze e 16 volte senza subire gol) e per ribadire la sensazionale stagione ha già stabilito il record di tutti i tempi del Cesena in C portando l’imbattibilità a 802 minuti. Con cinque partite alla fine del campionato Pisseri può andare all’attacco della porta inviolata del Cesena per 22 volte del 1965-66 (5° in C e guidato da Matassoni e dal dt Baldi), i bianconeri furono però solo 5° in un campionato vinto dall’Arezzo. Risultarono 22 le volte da porta inviolata anche nel trionfale percorso dalla B alla A del Cesena di Gigi Radice nel campionato 1972-’73 promosso alle spalle del Genoa e insieme al Foggia. Ventuno sono quindi al momento le gare che Pisseri e il Cesena hanno mantenuto imbattuta la porta bianconera in questa stagione, ecco le tappe: Cesena-Olbia 1-0, Spal-Cesena 0-0, Cesena-Pontedera 4-0, Cesena-Ancona 4-0, Ancona-Cesena 0-2, Fermana-Cesena 0-4, Cesena-Fermana 1-0, Rimini-Cesena 0-2, Arezzo-Cesena 0-2, Cesena-Arezzo 1-0, Cesena-Pineto 2-0, Entella-Cesena 0-1, Cesena-Entella 4-0, Cesena-Gubbio 2-0, Cesena-Pesaro 4-0, Pesaro-Cesena 0-2, Cesena-Lucchese 3-0, Lucchese-Cesena 0-1, Pescara-Cesena 0-1, Cesena-Juventus Next Gen 1-0, Perugia-Cesena 0-3.

Ora la squadra di Toscano, a quota 83, può anche pensare al record dei punti della storia del campionato di C a 20 squadre (quello a 18 è del Cittadella) del Catanzaro della scorsa stagione che venne promosso con 96 punti (5 giornate d’anticipo). Ma bisognerà vincere tutte le cinque gare che restano.