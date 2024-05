"Più diritti per i bambini e gli anziani"

Un teatro Garibaldi gremito ha accolto quello che è stato il primo debutto in pubblico fra le tre liste che si contenderanno l’amministrazione del Comune termale alle prossime elezioni. Dicono i promotori della lista di centrosinistra ’Insieme per Bagno di Romagna’: "C’era attesa ed interesse per conoscere le idee e i volti dei protagonisti della compagine con candidato sindaco Enzo Montalti, generale dell’aeronautica in congedo e capogruppo di opposizione in Consiglio comunale negli ultimi cinque anni, caratterizzatosi per impegno, serietà, continuità e coerenza. E’ stato lui, naturalmente, ad aprire le danze, con una necessariamente velocizzata rappresentazione del programma elettorale della lista da lui presieduta. Quattro architravi, che sono qualità della vita, territorio e ambiente, turismo e terme, cultura, impostate sullo sforzo di interpretare le grandi evoluzioni che ci attendono nei prossimi anni, assecondare al meglio quelle positive, combattere con decisione e lucidità quelle avverse".

Varie le idee che sono affiorate durante l’esposizione: sinergie coi Comuni vicini; filiera diritta e sempre attiva con Regione, Stato e Comunità Europea; difesa della sanità pubblica e azioni di miglioramento in tutti gli altri servizi necessari alle collettività di montagna, come scuole, trasporti, reti commerciali, servizi alle persone. Montalti ha ricordato sia i diritti dei bambini con gli spazi e le attività loro riservati, così come la rete di protezione per anziani e persone in difficoltà, ma non ha mancato di lanciarsi anche verso il progresso tecnologico, con un occhio di attenzione alle start up di informatica e robotica. Poi i grandi patrimoni dell’ambiente, di foreste, aria e acqua da rispettare e valorizzare, le acque termali su cui rilanciare la grande idea di "Bagno città delle acque", l’attenzione ai nuclei frazionali, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, così come quella delle produzioni tipiche, l’ottenimento di una facoltà universitaria.

E’ arrivato poi il momento delle autopresentazioni dei candidati consiglieri comunali, tutti schierati sul palco fin dall’inizio, che hanno mostrato voglia di esserci, forti motivazioni, spirito di squadra. Oltre al candidato sindaco Enzo Montalti, ecco i componenti la lista di centrosinistra "Insieme per Bagno di Romagna": Milaydis Cabrera, Milena Bravaccini, Ivana Mengozzi, Stefania Ricci, Ecaterina Doroschevici, Francesco Mosconi, Monia Manenti, Luca (Parindo) Rossi, Luciano Botti, Sandra Parma, Pietro Bellucci.

gi. mo.