"Più vigilanza nelle stazioni"

Alcuni episodi di violenza, risse, spaccio di stupefacenti verificatisi questa estate in vari luoghi - dalla stazione di Cesena fino alla riviera di Cesenatico - hanno allarmato i cittadini. E proprio sulle zone di maggiore diffusione della criminalità, a partire dalle stazioni di Forlì e Cesena, si è appuntata ieri l’attenzione di amministratori e rappresentanti delle forze dell’ordine nel corso della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. In vista della riapertura delle scuole, è stata condivisa l’opportunità di predisporre ‘servizi di vigilanza mirati’ in quelle zone delicate.