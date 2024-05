Playoff In ballo c’è solo una prova d’orgoglio

Ultimo giro di valzer per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che oggi alle 18 sarà impegnata nel secondo turno dei playoff di pallavolo per la A2 femminile in casa di Energy System Catania. Archiviata l’amarezza per la sconfitta (0-3) in gara 1 contro Castelfranco, le ragazze di coach Lucchi sono pronte ad affrontare la formazione siciliana, seconda classificata del girone E che in regular season ha ottenuto 19 vittorie e solo tre sconfitte. Dallo spogliatoio è Giada Benazzi a prendere la parola: "Castelfranco è uno ‘squadrone’ ma per gran parte della partita abbiamo giocato alla pari. Nei momenti cruciali dei set è venuta fuori la loro esperienza, il saper giocare anche sotto pressione, mentre a noi è venuta a mancare la lucidità necessaria per mantenere il vantaggio acquisito e portarci avanti nel punteggio dei set. È un 3-0 che ci sta stretto perché non rispetta i valori che si sono visti in campo, ma onore a loro per il campionato e la partita che hanno disputato. Ora pensiamo a Catania cercando di prenderci la partita, perché a prescindere da come finiranno questi playoff ci meritiamo di finire questa stagione con una vittoria".

La formula della post season della serie B1 femminile è in effetti insolita: sono stati formati gironcini da tre squadre, ognuna delle quali è chiamata a disputare due incontri, uno in casa e uno in trasferta. Cesena, che aveva chiuso il suo raggruppamento al terzo posto, ha ospitato Castelfranco (prima) e ora è appunto in Sicilia nel palazzetto amico di chi, un altro raggruppamento, durante la stagione regolare aveva chiuso al secondo posto. A chiudere i conti – e a designare il nome della squadra che verrà promossa – sarà così la sfida del prossimo fine settimana a Pisa tra Castelfranco e Catania. La squadra di coach Lucchi si avvia in ogni caso alla conclusione di un campionato ricchissimo di soddisfazioni, dal momento che il giovane gruppo bianconero ha raggiunto un traguardo quanto meno inaspettato all’inizio del torneo, riuscendo a far crescere le ragazze del vivaio e allo stesso tempo inanellando una serie di convincenti vittorie anche contro avversarie decisamente blasonate. Ne è dimostrazione la caparbietà con la quale le bianconere sono rimaste in gara contro la corazzata Castelfranco, la quale, lo scorso fine settimana, con Cesena dall’altra parte della rete, era parsa di certo fortissima, ma anche non così lontano dal livello delle romagnole. L’inesperienza che è costata carissimo (non si possono buttare due set gestiti in vantaggio rispettivamente fino al 21-18 e 22-19), nella prossima stagione porterà in dote un grande valore aggiunto da capitalizzare.

Luca Ravaglia