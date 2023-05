"Pochi allagamenti nelle aule, lezioni da remoto per gli studenti isolati"

Il rettore dell’università di Bologna Giovanni Molari ha fatto visita al campus di Cesena, per verificare le condizioni della struttura di recentissima costruzione che si trova proprio a fianco del fiume Savio esondato, nel quartiere Zuccherificio.

"Visto il contesto nel quale si trova – ha spiegato ieri durante un incontro dedicato proprio alle conseguenze del maltempo sulle strutture universitarie del territorio regionale – i danni sono certamente stati limitati rispetto a quello che poteva succedere, visto che abbiamo avuto solo dei problemi contenuti in qualche aula".

Anche nelle altre sedi ubicate nell’area cesenate si sono registrati allagamenti sparsi, che in ogni caso il rettore ha definito come non preoccupanti.

La priorità dell’ateneo è ora quella di agevolare i docenti, anche attraverso la possibilità di organizzare video lezioni, gli studenti, che potranno avere a loro disposizione sessioni extra per sostenere gli esami seguendo le lezioni pure da remoto nei territori coinvolti dalla calamità, attraverso la formazione di gruppi di docenti specializzati nei settori di maggiore criticità attuale, che si metteranno a disposizione delle amministrazioni comunali per fornire supporto in relazione alle problematiche più stringenti ma anche nell’ottica di una più strutturale programmazione futura.

Il rettore ha infine citato l’abnegazione e il senso civico di tantissimi studenti che si sono rimboccati le maniche per aiutare gli alluvionati.

"In particolare a Cesena – ha confermato – la partecipazione è stata davvero massiccia, tanto che a un certo punto si è arrivati a diffondere il messaggio che non c’era più bisogno dell’intervento di altre persone. Il sindaco Enzo Lattuca mi ha telefonato per ringraziare a nome della comunità dell’enorme slancio solidale dei nostri giovani. Devo proprio dire che grazie a loro è stato veicolato un bellissimo messaggio"".

l.r.