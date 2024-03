Politiche giovanili, il punto sulle attività e proposte per il futuro

Domani alle ore 16 nella Sala Convegni del Centro Polifunzionale ‘Ex macell’ (via Mulini, 25) è in programma l’evento ‘Cringiamoci - Aggregazione, legalità e futuro nella città vissuta dai più giovani’, iniziativa che gioca sul binomio ‘bilancio-rilancio’ delle principali direttrici di azione promosse in ambito Politiche Giovanili del Comune di Cesena. L’amministrazione cesenate spiega in una nota che l’evento – aperto a tutta la cittadinanza – si svilupperà attraverso una presentazione delle principali azioni realizzate dagli operatori coinvolti in prima linea nel rapporto con i più giovani, ’rilancio’ perché dall’esperienza si intende trarre stimoli e propositi per dare continuità e rinnovare l’attività fatta. A Cesena sono 13497 i giovani dai 15 ai 29 anni, una fascia di popolazione a cui l’Amministrazione comunale, insieme al mondo della scuola e alle altre realtà regionali e territoriali (Università, Ausl, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, imprese) dedica particolare attenzione attraverso il lavoro del Progetto Giovani comunale e di alcuni dei servizi a esso connessi, come l’Educativa di Strada e “Ciacaré”, nati con lo scopo di rafforzare il dialogo con gli under 30, affiancandosi a scuola e famiglia.

"Nel corso di questi anni – commenta l’assessora ai servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – le politiche giovanili sono state poste al centro della nostra agenda per restituire protagonismo alle ragazze e ai ragazzi dai 15 anni che vivono nella nostra città e con lo scopo di valorizzare il dialogo intergenerazionale".

La giornata prenderà la forma di un convegno in cui interverranno, dopo i saluti istituzionali, gli operatori e le operatrici dei servizi comunali dedicati alle Politiche Giovanili e l’esperto Matteo Lancini. In seguito si terrà un confronto aperto in forma di “tavola rotonda” dedicato a come le Politiche Giovanili possono incrociare le Politiche della sicurezza. In chiusura, la professoressa Cinzia Albanesi dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna offrirà alcuni spunti maturati dal percorso di valutazione svolto del servizio comunale di Educativa di strada.

Alle ore 18 avrà inizio una tavola rotonda nel corso della quale ci si confronterà su come le Politiche Giovanili incrociano le Politiche della sicurezza.

Programma: https://www.comune.cesena.fc.it/vivere-il-comune/eventi/cringiamoci/.