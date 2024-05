Politiche per i giovani: "Più qualità e nuovi spazi"

La lista civica ‘Insieme per Casali sindaco’ rivendica un ruolo di particolare attenzione per le priorità del mondo giovanile, anche in virtàù dell’età media dei candidati di 38 anni, con più di un terzo di questi sotto i trent’anni. "Siamo la compagine più ‘nuova’ a presentarsi a questa tornata elettorale – afferma la lista Insieme per Casali – e intendiamo fare di questo un punto di forza, oltre che uno dei segni distintivi di una squadra che si propone di rappresentare quel mondo giovane sino ad oggi troppo dimenticato".

Le proposte fondamentali sono quelle di garantire "un’offerta culturale e di intrattenimento all’altezza di una città come Cesena, con lo stanziamento a bilancio di risorse adeguate ad avviare una seria programmazione di eventi di qualità che copra tutto l’anno solare, il tutto attraendo tutti i nostri attori locali (sia professionali che non) al fine di attivare le migliori sinergie sul territorio e soprattutto per garantire iniziative identitarie e caratterizzanti la nostra città".

Insieme per Cesena denuncia "un veloce e progressivo spegnimento di tutte quelle iniziative che da sempre rendono Cesena e la Romagna famose in tutto il mondo". Dunque "programmazione e qualità dovranno essere le parole d’ordine per ridare vita ed energia alla nostra città". La lista civica chiede anche il recupero di spazi comunali in disuso per darli in gestione a giovani imprese " che, dietro il pagamento delle sole utenze, potrebbero così avere la possibilità di avviare la propria attività per poi, passato un tempo prestabilito, iniziare a pagare un affitto a crescere fino al quorum commerciale".

Le proposte della lista per il mondo giovanile saranno al centro di un incontro aperto a tutti

venerdì 31 maggio alle ore 20.30 presso l’Overtime (Via Rasi e Spinelli 224) "una serata interamente dedicata ai cesenati under 30 con l’obiettivo di confrontarsi sulle loro esigenze, idee e sogni, il tutto davanti a un buon drink".