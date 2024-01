Polizia, il sindacato Siap saluta Ficara e Garattoni

Il sindacato italiano Appartenenti di Polizia (Siap) di Forlì-Cesena ha salutato con affetto e gratitudine il pensionamento di due poliziotti che hanno contribuito a migliorare le condizioni di lavoro dei colleghi e a rafforzare il ruolo del sindacato nella provincia: Paolo Ficara e Orazio Garattoni, in pensione dal primo gennaio 2024.

Paolo Ficara, segretario provinciale del Siap ha dedicato 38 anni alla promozione del sindacato a Forlì-Cesena. Con passione e dedizione, ha contribuito a migliorare le condizioni di lavoro dei colleghi e a rafforzare il ruolo del Siap nelle due città. Michele Fratellanza, segretario generale provinciale del Siap in carica, in un pensiero di commiato, ha espresso la sua gratitudine a Paolo Ficara, definendolo" un punto di riferimento prezioso per il sindacato".

Fratellanza ha sottolineato come l’impegno di Paolo Ficara abbia contribuito a rendere il Siap di Forlì-Cesena un sindacato più forte, robusto e unito.