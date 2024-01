Polizia locale, 40mila verbali all’anno. Sanzioni per 3,5 milioni di euro

Una cerimonia pubblica per rendere merito agli agenti della polizia locale che si sono distinti nel 2023. Si è tenuta ieri mattina nella sala del consiglio del palazzo comunale, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono del corpo di polizia locale. Presenti il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini e il comandante della polizia locale Andrea Piselli. Nell’occasione è stato annunciato che la sede del Comando della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano, di via Natale Dell’Amore 19, sarà intitolata all’Ispettore Giuseppe Fiorini, insignito di Medaglia d’Argento al Valore Militare, Medaglia d’Argento al Valore Civile, Medaglia di Bronzo al Valore Civile e altre onorificenze.

"Il 2023 è stato segnato in modo particolare dagli eventi di maggio che hanno travolto l’intero territorio cesenate e romagnolo – ha detto il sindaco Enzo Lattuca –, il contributo della polizia locale è stato importantissimo per le operazioni di aiuto e soccorso alle famiglie colpite". Gli elogi sono stati consegnati agli agenti e ufficiali che nel 2023 si sono distinti per particolari meriti tutti connessi all’emergenza di maggio, si tratta di Giampaolo Grilli, Lorenzo Lunedei, Marco Morelli, Giulia Ricci e Fabio Rinaldi. Un encomio particolare alla vicecomandante Laura Gennaretti per la gestione dell’alluvione. Sono 80 gli agenti della polizia locale di Cesena, di cui 10 ufficiali.

Il comandante Andrea Piselli, una laurea in filosofia e una lunga esperienza a capo della polizia locale, ha tracciato il bilancio dell’anno appena concluso. "Costante – ha detto - è stata la presenza di pattuglie nelle aree della città considerate più sensibili, come la zona della stazione ferroviaria, dei Giardini 11 settembre, dell’ex Zuccherificio. Siamo stati presenti ogni giorno al Cubo e in zona Stazione per contrastare condotte antisociali come il possesso e il consumo di sostanze stupefacenti, un fenomeno che purtroppo riguarda anche i minorenni. La presenza di una o più pattuglie in queste aree urbane, particolarmente frequentate da studenti e giovanissimi, è fondamentale per garantire un servizio fisso al mondo della scuola".

In merito alla sicurezza stradale sono stati 875 gli accertamenti svolti con l’etilometro per guida in stato di ebbrezza, 26 i reati stradali denunciati, 87 i servizi di controllo per la velocità, 338 le rimozioni di veicoli. Sono stati 740 i sinistri rilevati, di cui 3 mortali, 372 con feriti e 365 con danni".

L’importo complessivo delle sanzioni erogate nel 2023 è stato di 3 milioni e mezzo di euro.

I verbali della polizia locale nell’anno appena trascorso sono stati ben 40.374, di questi 12.200 sono relativi a divieti di sosta, 8.700 si riferiscono alle violazioni di Icarus (il sistema di videosorveglianza degli accessi nelle zone a traffico limitato) 7.700 per violazioni del controllo semaforico T-Red, 5.300 per violazioni della corsia dei bus e 6.474 sono le restanti violazioni stradali sanzionate, tra cui il superamento dei limiti di velocità e l’uso del cellulare alla guida. In media il 65% dei verbali vengono incassati subito, per il restante 35% occorre avviare le procedure di legge.

Tra le misure della polizia locale volte a garantire l’ordine, la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità, si registrano nel 2023: 20 segnalazioni per droga, 1 per Codice Rosso (si tratta di una ragazza minorenne che si è rivolta direttamente alla polizia locale), 2 per truffa, 2 arresti, 33 indagini per evasioni scolastiche degli studenti.