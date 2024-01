Pomeriggio di eventi per Federico Fellini

Gambettola, città dell’infanzia di Federico Fellini, omaggia il maestro con un pomeriggio di eventi culturali di arte e teatro che si concluderanno in un momento conviviale. La kermesse inizierà domenica alle 17 presso le sale espositive della Stazione degli artisti dove è allestita la mostra fotografica ’Romagna Sua. La terra di Fellini’, realizzata con le immagini del fotografo Sandro Becchetti. La mostra è incentrata su due temi: Fellini e la Romagna nello sguardo di Becchetti, dove proprio Gambettola rappresenta per il fotografo il punto d’origine della ispirazione felliniana. Il percorso espositivo sarà corredato dalla proiezione del video - documentario dedicato al fotografo, dal titolo Sandro Becchetti. Il tempo ritrovato. Si prosegue alle 18 presso il teatro Comunale con l’attore e racconta storie Sergio Diotti. Il Fulesta sarà il protagonista indiscusso perché dopo oltre trent’anni di attività è nato il desiderio di festeggiare questa figura che ha saputo dare vita a tante storie locali romagnole che grazie alla sua voce hanno superato i confini regionali diventando così patrimonio nazionale. Il Fulesta circondato da amici e colleghi è andato in scena la prima volta il 10 luglio del 1992, con Augusto Baioni, grazie alla rassegna “Fole e Burattini nei castelli di Romagna” e il festival dei Teatri di Santarcangelo. Il Fulesta ebbe subito una buona accoglienza locale, facilitata dall’uso integrale della lingua romagnola, anche se nel giro di poco per una maggiore diffusione culturale il Fulesta acquisì la lingua italiana e altre ancora perché sul suo cammino, nel frattempo, aveva incontrato l’alter ego Zinzani, e aveva ingaggiato musicisti e artisti delle più svariate specialità con cui in questi sei lustri ha girato il mondo. A seguire (dalle 19,30 circa) un piacevole rinfresco a Casa Fellini a cura di Ossteria. Prenotazione obbligatoria al 392 6664211 oppure inviando una mail a teatrocomunaledigambettola@gmail.com